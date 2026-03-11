|
11.03.2026 06:31:29
Tobila Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tobila Systems hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,71 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 786,1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 673,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.