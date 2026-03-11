Tobila Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tobila Systems hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,71 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 786,1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 673,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at