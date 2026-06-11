Tobila Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tobila Systems veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 17,48 JPY. Im letzten Jahr hatte Tobila Systems einen Gewinn von 17,90 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 887,9 Millionen JPY – ein Plus von 27,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tobila Systems 699,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at