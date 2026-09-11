Tobila Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tobila Systems hat am 10.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,09 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tobila Systems 962,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 702,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at