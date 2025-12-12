Tobila Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tobila Systems hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tobila Systems 13,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 730,7 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 634,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 61,59 JPY beziffert, während im Vorjahr 57,77 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,60 Prozent auf 2,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at