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15.05.2026 06:31:29
TOBISHIMA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOBISHIMA äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 64,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 253,01 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 194,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 139,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte TOBISHIMA 138,26 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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