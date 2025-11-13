|
TOBISHIMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TOBISHIMA hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 38,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOBISHIMA 23,96 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat TOBISHIMA mit einem Umsatz von insgesamt 34,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,23 Prozent gesteigert.
