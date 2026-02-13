TOBISHIMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOBISHIMA präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 88,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOBISHIMA 36,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,18 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at