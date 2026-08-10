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10.08.2026 06:31:29
TOBISHIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TOBISHIMA hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 52,93 JPY. Im letzten Jahr hatte TOBISHIMA einen Gewinn von 61,24 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 30,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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