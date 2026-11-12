TOBISHIMA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOBISHIMA hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 50,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,95 Prozent auf 33,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at