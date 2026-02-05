|
05.02.2026 06:31:28
TOBU RAILWAY gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TOBU RAILWAY präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 120,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 82,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat TOBU RAILWAY mit einem Umsatz von insgesamt 165,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
