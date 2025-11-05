TOBU RAILWAY Aktie
WKN: 860384 / ISIN: JP3597800006
|
05.11.2025 09:47:00
Tobu Railway H1 Profit Declines; Operating Revenue Up 2.9%
(RTTNews) - Tobu Railway reported that its first half profit attributable to owners of parent was 24.0 billion yen, down 5.2% from last year. Basic earnings per share was 121.68 yen compared to 123.18 yen. For the six months ended September 30, 2025, operating revenue was 310.75 billion yen, up 2.9%.
For the fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: profit attributable to owners of parent of 51.5 billion yen, and operating revenue of 650.0 billion yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TOBU RAILWAY CO LTDmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TOBU RAILWAY CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TOBU RAILWAY CO LTD
|2 512,00
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.