TOBU RAILWAY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOBU RAILWAY hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TOBU RAILWAY im vergangenen Quartal 162,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOBU RAILWAY 152,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at