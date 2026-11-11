TOC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOC hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,86 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOC ein EPS von 6,33 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at