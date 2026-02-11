TOC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOC lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 9,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOC 5,22 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,95 Milliarden JPY – ein Plus von 16,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOC 3,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at