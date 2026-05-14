TOC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOC hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,26 JPY, nach 0,520 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 4,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 26,32 JPY. Im letzten Jahr hatte TOC einen Gewinn von 19,31 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,16 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 13,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at