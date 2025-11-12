TOC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOC hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 6,33 JPY gegenüber 9,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at