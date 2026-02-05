TOCALO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOCALO hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,90 JPY gegenüber 37,43 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 14,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at