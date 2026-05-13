13.05.2026 06:31:29

TOCALO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOCALO hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60,83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

TOCALO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 169,19 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TOCALO ein Gewinn pro Aktie von 135,45 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TOCALO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 54,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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