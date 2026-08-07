TOCALO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOCALO hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 44,01 JPY. Im letzten Jahr hatte TOCALO einen Gewinn von 43,42 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOCALO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at