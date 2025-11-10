Tochigi Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tochigi Bank hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tochigi Bank 4,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at