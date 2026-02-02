Tochigi Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tochigi Bank gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tochigi Bank ein EPS von 22,37 JPY je Aktie vermeldet.

Tochigi Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at