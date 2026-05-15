Tochigi Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tochigi Bank hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 11,77 JPY gegenüber -252,010 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 79,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Tochigi Bank einen Gewinn von -215,450 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 36,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at