Tochigi Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tochigi Bank hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tochigi Bank im vergangenen Quartal 14,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tochigi Bank 12,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at