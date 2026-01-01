|
Tocvan Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tocvan Ventures hat am 30.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Tocvan Ventures hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
