Toda: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Toda hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Toda hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 123,34 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 83,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,07 Prozent auf 645,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 586,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at