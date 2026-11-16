Toda gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toda äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 41,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toda 30,75 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 181,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 157,56 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at