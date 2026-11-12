Toda Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toda Kogyo hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 280,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at