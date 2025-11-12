Toda Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toda Kogyo präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Toda Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -157,250 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,20 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,01 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at