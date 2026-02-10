Toda Kogyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toda Kogyo hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 13,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,85 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,25 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at