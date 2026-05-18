18.05.2026 06:31:29

Toda Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toda Kogyo hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Toda Kogyo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 543,62 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -478,030 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Toda Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 6,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 30,54 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -597,390 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Toda Kogyo ein EPS von -616,440 JPY in den Büchern gestanden.

Toda Kogyo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 28,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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