Toda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toda hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Toda hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 51,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,88 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Toda im vergangenen Quartal 171,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toda 139,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at