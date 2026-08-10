Toda: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toda lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 39,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Toda einen Gewinn von 11,80 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toda im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 155,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 131,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at