CHANGDE (dpa-AFX) - Ein Gericht in China hat den früheren Chef der autonomen Region Guangxi wegen Korruption zum Tod verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Lan Tianli hatte nach Überzeugung der Richter zwischen 2008 und 2025 in verschiedenen Ämtern in der südchinesischen Region hohe Bestechungsgelder angenommen.

Dafür habe er bei Projektvergaben und der Ernennung von Führungskräften geholfen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Demnach soll Lan dafür insgesamt etwa 587 Millionen Yuan (derzeit etwa 80,4 Millionen Euro) bekommen haben.

Vollstreckung des Todesurteils unwahrscheinlich

Das Volksgericht in Changde in der zentralchinesischen Provinz Hunan begründete sein Urteil gegen Lan mit der besonderen Höhe der angenommenen Bestechungsgelder und dem schwerwiegenden Schaden für Staat und Volk.

Wie in früheren Fällen setzten die Richter die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Danach kann sie in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden. Eine Strafminderung ist danach laut dem Bericht des Staatsfernsehens aber nicht möglich. Lan wurden zudem sein Vermögen und seine politischen Rechte entzogen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treibt seit Jahren eine Anti-Korruptions-Kampagne voran. Sie scheint nun im Vorfeld des für die zweite Hälfte 2027 angesetzten Parteitags wieder an Fahrt zu gewinnen. Todesurteile gegen hochrangige Parteifunktionäre sind dabei eher selten und werden meist in besonders schwerwiegenden Fällen verhängt.

Ermittlungen gegen prominenten Parteisekretär

Beinahe täglich machen die parteiinternen Korruptionsfahnder Ermittlungen gegen Funktionäre bekannt. Jüngst machten die Behörden ein Verfahren gegen Shanghais Parteichef Chen Jining öffentlich, der auch Mitglied im mächtigen Politbüro der Kommunistischen Partei ist.

Gegen ihn besteht laut Berichten von Staatsmedien der Verdacht schwerer Verstöße gegen die Parteidisziplin und gegen Gesetze. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Oft erhebt die Strafverfolgung später jedoch Korruptionsvorwürfe.

Da das Amt in Shanghai ein Karrieresprungbrett sein kann, galt Chen als aufstrebender Parteikader. Analysten spekulierten jedoch jüngst, dass Chen sich möglicherweise zu offensiv über mögliche Aufstiegschancen innerhalb der Partei geäußert habe und deshalb in Ungnade gefallen sei./jon/DP/zb