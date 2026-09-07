Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|FAA
|
07.09.2026 07:19:38
Tödlicher Unfall in Miami: Amazon-Frachtflugzeug verunglückt - Aktie im Blick
Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) über die Landebahn hinausgeschossen und hatte Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Zunächst gab es keine genaueren Informationen zu den Todesopfern - damit blieb unklar, ob Besatzungsmitglieder des Flugzeugs oder Menschen am Boden betroffen waren.
Auch zu den Verletzten gab es keine detaillierten Informationen. Eine Person sei unter einem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, hieß es lediglich.
Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 nach der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.
Region bei Touristen beliebt
Der Flughafen in Miami stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Später hieß es, dass eine Startbahn geöffnet sei, Passagiere sollten sich aber zugleich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft informieren. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.
Die Maschine war im Auftrag des Onlinehändlers Amazon unterwegs. Eine Amazon-Sprecherin schrieb auf der Plattform X, beim Landeversuch habe es einen Zwischenfall gegeben. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um zu verstehen, was genau passiert sei. Man sei zutiefst erschüttert, dass fünf Menschen ums Leben gekommen seien.
Amazon hat eine eigene Frachtfluggesellschaft, um Pakete schneller über lange Distanzen zu transportieren. Ob das Flugzeug beladen war, blieb unklar. Der Flug erfolgte laut Amazon über eine Partnerairline.
/rin/DP/zb
MIAMI (dpa-AFX)
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