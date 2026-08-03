Toei Animation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toei Animation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,57 JPY erwirtschaftet worden.

Toei Animation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at