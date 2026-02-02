Toei Animation präsentierte Quartalsergebnisse

Toei Animation hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 24,18 JPY gegenüber 22,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at