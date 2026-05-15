Toei Animation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toei Animation hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toei Animation ein EPS von 32,84 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Toei Animation hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 122,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 115,52 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,11 Prozent auf 100,84 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 93,67 Milliarden JPY gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 110,56 JPY und einen Umsatz von 90,61 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at