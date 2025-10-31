Toei Animation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toei Animation hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,69 Prozent auf 25,47 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toei Animation 25,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at