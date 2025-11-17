|
Toei: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Toei hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Toei hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 129,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 57,40 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toei in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 45,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
