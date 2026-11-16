Toei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toei präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toei ein EPS von 129,44 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,20 Prozent auf 48,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toei 49,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at