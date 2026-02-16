Toei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toei hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 85,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 45,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at