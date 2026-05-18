18.05.2026 06:31:29

Toei präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toei hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96,82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toei 71,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Toei mit einem Umsatz von insgesamt 48,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 374,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 253,96 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,01 Prozent auf 185,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 179,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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