Toell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toell stellte am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toell ein EPS von 20,54 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,70 Prozent auf 7,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 85,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 43,42 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 27,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at