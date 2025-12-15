Toell stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toell hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 11,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toell 16,59 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,31 Prozent auf 5,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toell 5,69 Milliarden JPY umgesetzt.

