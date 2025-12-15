|
15.12.2025 06:31:29
Toell stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Toell hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 11,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toell 16,59 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,31 Prozent auf 5,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toell 5,69 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.