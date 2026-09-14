Toell: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toell hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at