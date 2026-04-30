TOENEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOENEC äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 74,19 JPY. Im letzten Jahr hatte TOENEC einen Gewinn von 50,68 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TOENEC im vergangenen Quartal 80,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOENEC 72,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 191,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 115,66 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 272,47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 270,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at