TOENEC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOENEC hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 55,59 JPY, nach 10,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 66,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at