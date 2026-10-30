TOENEC präsentierte Quartalsergebnisse

TOENEC hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 34,09 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOENEC noch ein Gewinn pro Aktie von 55,59 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent auf 63,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at