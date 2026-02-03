|
03.02.2026 06:31:28
TOENEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOENEC stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 39,93 JPY. Im letzten Jahr hatte TOENEC einen Gewinn von 34,29 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,71 Prozent auf 67,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 71,47 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!