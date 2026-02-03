TOENEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOENEC stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 39,93 JPY. Im letzten Jahr hatte TOENEC einen Gewinn von 34,29 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,71 Prozent auf 67,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 71,47 Milliarden JPY gelegen.

