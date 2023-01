Tönnies-Logistiktochter unterzeichnet Absichtserklärung für 50 eActros

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Logistiktochter der Tönnies-Unternehmensgruppe will ihren Fuhrpark elektrifzieren und hat mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung für die Bestellung von 50 E-Sattelzugmaschinen unterzeichnet. Der eActros LongHaul mit einer Reichweite von rund 500 km soll nach Angaben der Daimler Truck Holding AG 2024 in Serie gehen. Tevex Logistics will den batterieelektrischen Lkw eActros LongHaul künftig für die Auslieferung von Lebensmitteln einsetzen. "Wir haben das Ziel, unsere CO2-Emissionen im Straßentransport bis 2030 zu halbieren", sagte Clemens Tönnies, Geschäftsführender Gesellschafter der Tönnies-Unternehmensgruppe.

January 10, 2023 06:19 ET (11:19 GMT)